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Yunan siyasetçi saçmaladı: Türkiye Ege'de bir savaşı kazanamaz

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katrougalos, "Ege'de bir kazaya maruz kalınması mümkün. Türk tarafında bir olay yaratmak için bilinçli bir niyetin olmadığını düşünüyorum. Türkiye Ege'de bir savaşı kazanamayacağını biliyor. O yüzden olayı o boyuta getirecek bir adımı atması için hiçbir gerekçe yok" dedi.

Yunan siyasetçi saçmaladı: Türkiye Ege'de bir savaşı kazanamaz

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katrougalos, "Ege'de bir kazaya maruz kalınması mümkün. Türk tarafında bir olay yaratmak için bilinçli bir niyetin olmadığını düşünüyorum. Türkiye Ege'de bir savaşı kazanamayacağını biliyor. O yüzden olayı o boyuta getirecek bir adımı atması için hiçbir gerekçe yok" dedi.

05 Nisan 2018 Perşembe 08:38
Yunan siyasetçi saçmaladı: Türkiye Ege'de bir savaşı kazanamaz
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"TÜRKİYE Ege'de savaş kazanamayacağını biliyor" sözleriyle Ankara'nın tepkisini çeken Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Giorgos Katrougalos, Euronews'e bir kez daha benzer şeyler söyledi.

Türkiye'deki iki Yunan askerin yargılama sürecini de değerlendiren Katrougalos, Ege'de yeni kriz çıkma ihtimali olduğunu söyledi:

"Ege'de gerilimin yükselmesi konusunda endişeliyiz, çünkü Türk tarafının sorumluluğu ile gerginliğin artması, bir kazaya maruz kalınması mümkün. Şahsen ben Türkiye tarafında bir olay yaratmak için bilinçli bir niyetin olmadığını düşünüyorum. Türkiye Ege'de bir savaşı kazanamayacağını biliyor. O yüzden olayı o boyuta getirecek bir adımı atması için hiçbir gerekçe yok"

Sınırı geçip Edirne'de yakalanan askerleri de değerlendiren Yunan siyasetçi, şöyle devam etti: "Bizim daha önce ve şimdiki beklentimiz adil yargılama koşullarının olması. Bunun anlamı suçlamaların bir an önce duyurulması gerekiyor, çünkü onlar bir aydan fazla bir süredir suçları belli olmadan orada tutuluyor. Yargı süreci hızlanmalı."

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Anahtar Kelimeler:
YunanistanYunanistan Dışişleri Bakan YardımcısıKatrougalos
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