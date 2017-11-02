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Yunan savaş gemisi karaya oturdu

Yunan Deniz Kuvvetlerine ait "HS Kanaris" adlı fırkateyn Saronik Körfezi'nde karaya oturdu

Yunan savaş gemisi karaya oturdu

Yunan Deniz Kuvvetlerine ait "HS Kanaris" adlı fırkateyn Saronik Körfezi'nde karaya oturdu

02 Kasım 2017 Perşembe 19:48
Yunan savaş gemisi karaya oturdu
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YUNAN Deniz Kuvvetleri'nden (YEN) edinilen bilgiye göre, Sabah saatlerinde Saronik Körfezi'ndeki "HS Kanaris" adlı fırkateynin Atalanti Adacığı civarında karaya oturduğu duyuruldu.
 
Fırkateynin, Salamis Deniz Üssü'ne dönerken karaya oturduğu ve  olayda yaralanan olmadığı belirtildi. Kurtarılan fırkateynin üsse dönüş yolunda olduğu öğrenildi.
Türk Deniz Kuvvetlerinden Komutanlığından açıklama
 
Türk Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da planlı faaliyet  sonrası üsse dönerken geminin karaya oturduğunun öğrenildiği ifade edildi.
 
Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
 
"Yunan Deniz Kuvvetleri gemide herhangi bir yakıt yada su sızıntısı  meydana gelmediğini, tüm mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve  dalgıçların yapacağı kaza rapor çalışmalarının ardından ilerleyen saatlerde HS  Kanaris'in Salamina Deniz Üssü’ne çekileceğini duyurmuştur."
 

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Anahtar Kelimeler:
Yunan Savaş GemisiYunan Deniz Kuvvetleri
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