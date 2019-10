Yunan basını "Türkiye zafer kazandı" manşetleriyle çıktı

TÜRKİYE'NİN ABD ile sağladığı Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ara vermesine ilişkin anlaşma Yunan basınında da geniş yer aldı. Yunan radyo ve TV kanalları, yayın akışlarını keserek anlaşmanın detaylarını duyurdular. Gün boyunca Türkiye'nin ABD ile müzakere sürecini izleyen Yunan yayın organları, müzakerelerin sonunda "Türkiye'nin istediği sonuçları elde ettiği" görüşünde birleştiler. Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG), yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

"TÜRKİYE'NİN ÖLÇÜLERİNE GÖRE ANLAŞMA"

Yunan Kathimerinigazetesi, ABD ile Türkiye'nin vardığı anlaşmayı "Türkiyenin ölçülerine göre anlaşma" manşetiyle duyurdu. Gazete, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'da soğuk karşılanmalarına rağmen, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul ettiklerini yazdı. Haberde, Türkiye'nin 5 günlük süre içinde YPG'nin silahlarıyla birlikte bölgeden 32 km uzaklaştırılması, mevzilerinin ve ağır silahlarının imha edilmesi ile ilgili taleplerinin ABD yetkilileri tarafından kabul edildiğine dikkat çekildi. Türkiye'nin de bölgedeki askeri operasyonlarına ara vermeyi kabul ettiği hatırlatıldı.

KOBANİ KONUSUNDA ABD'YE HİÇBİR GÜVENCE VERİLMEDİĞİ'NE DİKKAT ÇEKİLDİ

"Ef.Syntakton" gazetesi de diğer gazeteler gibi anlaşmanın Türkiye'nin lehinde olduğunu belirten manşeti altındaki haberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Bu anlaşmanın ateşkes anlaşması olmadığını, operasyonlara ara verildiğini ve Kobani konusunda ABD'ye hiçbir güvence verilmediğini açıkladığını" yazdı. Yunan yayın organları son olarak, ABD Başkanı Donald Trump'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği ve "nezakete yakışmayan" mektubundan sonra Erdoğan'ı tebrik eden tweet mesajına ve ABD'nin bu anlaşmadan sonra Türkiye'ye yönelik ambargolarını bütünüyle kaldıracağına dikkat çekti.

ABD-TÜRKİYE ANLAŞMASI

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak.

İŞTE 13 MADDELİK ANLAŞMA

Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin Kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin görüşmesinin ardından Türkiye-ABD ortak açıklama yapıldı. 13 maddelik açıklamada şöyle denildi:

1. Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye'nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.

2. Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.

3. Türkiye ve ABD "hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.

4. Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.

5. Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.

6. Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.

7. Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.

8. Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.

9. Her iki taraf Türkiye'nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.

10. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

11. Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı'na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.

12. Barış Pınarı Harekatı'na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye'de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

13. Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.