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Yüksek Mahkeme'den Trump'a bir darbe daha!

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin "nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına" getirmek istediği seyahat yasağıyla ilgili davayı reddetti. Mahkeme, karara gerekçe olarak, yönetimin konuyla ilgili yeni düzenleme yapmış olmasını gösterdi

Yüksek Mahkeme'den Trump'a bir darbe daha!

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin "nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına" getirmek istediği seyahat yasağıyla ilgili davayı reddetti. Mahkeme, karara gerekçe olarak, yönetimin konuyla ilgili yeni düzenleme yapmış olmasını gösterdi

11 Ekim 2017 Çarşamba 20:49
Yüksek Mahkeme'den Trump'a bir darbe daha!
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ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin  "nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin vatandaşlarına" getirmek istediği seyahat  yasağına ilişkin davayı, konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılmış olması  gerekçesiyle reddetti. 

Yüksek Mahkeme konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminin 24 Eylül'de çıkardığı "seyahat  kısıtlamalarını içeren yeni düzenlemenin, önceki seyahat yasağı ve onunla ilgili  hukuki süreçleri hükümsüz kıldığına" dikkat çekildi.

Yeni düzenlemeyle önceki seyahat yasağının anlamının kalmadığı  vurgulanan açıklamada, bu durumda ABD 4. Temyiz Mahkemesi ile 9. Temyiz  Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararlarının da geçersiz olduğu belirtildi.

Öte yandan Yüksek Mahkemenin bu kararının ardından Trump yönetiminin  önceki seyahat yasağının yerine 24 Eylül'de getirdiği yeni seyahat kısıtlaması  düzenlemesiyle ilgili şu anda herhangi bir hukuki engelin bulunmadığı kaydedildi.

Son düzenlemeyle ilgili federal veya eyalet düzeyinde henüz hukuki bir  adım atılmazken, Amerikalı Müslümanlar ve listeye sonradan eklenen ülke  vatandaşları duruma tepki gösteriyor.

Yeni düzenleme 18 Ekim'de yürürlüğe giriyor

ABD Başkanı Trump, İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore  ve Venezuela vatandaşlarına sıkı güvenlik kontrolleri ve buna bağlı seyahat  kısıtlamaları öngören yeni bir karara imza atmıştı.

Trump'ın önceki "seyahat yasağının" yerini alacak olan ve 24 Eylül'de  imzalanan kararın 18 Ekim'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Önceki listede yer  alan Sudan yeni listede yer almazken Kuzey Kore, Venezuela ve Çad yeni listeye  eklenmişti.

Trump yönetimi, mart ayında, nüfusunun çoğunluğu Müslüman İran,  Suriye, Sudan, Somali, Yemen ve Libya vatandaşlarına 90 gün boyunca yeni vize  verilmemesi ve ülkeye yapılan tüm mülteci kabullerinin 120 gün süreyle  durdurulması yönünde karar almıştı. Yargıya takılan söz konusu karar, ABD Adalet  Bakanlığı tarafından Yüksek Mahkemeye taşınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek MahkemeTrumpABD Yüksek Mahkemesi
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