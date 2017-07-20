'Yücel'i verin iki FETÖ'cü generali teslim edelim'.

ALMANYA'NIN PKK'ya yardım ve yataklık suçundan tutuklu bulunan Deniz Yücel'in karşılığında Türkiye'ye, iki FETÖ'cü generali vermek için teklifte bulunduğunu yazdı.Terör örgütlerine verdiği destekle Türkiye ile arasına duvar ören Almanya'nın gözü, PKK'nın kalemşoru Deniz Yücel'den başkasını görmüyor. Alman Dışişleri; Yücel'i tekrar Almanya'ya kazandırmak için, topraklarında bulunan iki darbeci generali Türkiye'ye vermeyi teklif etti.PKK'nın kalemşoru Deniz Yücel'in İstanbul'da yakalanmasının ardından Almanya'yı, kirli çamaşırlarının deşifre olması korkusu sardı.Alman ajanı Yücel, Alman devletinin Türkiye'deki tüm kirli ilişkilerini biliyor. Terörist Yücel, Almanya ile bağlantılı olan ne kadar dernek, sivil toplum kuruluşu, akademisyen, gazeteci, siyasetçi varsa hepsiyle dirsek teması halindeydi. İşte Almanya, ajan Yücel'in konuşmasından ve Türkiye'deki tüm bağlantılarının deşifre olmasından korkuyor.Almanya, gazeteleri üzerinden ajan-terörist Yücel haberleri yaptırarak, Türkiye ile ilişkileri germeye devam ediyor..