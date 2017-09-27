YPG’ye katılan belgeselci saldırıda öldü

BBC Türkçe’nin haberine göre, Londra’da yaşayan 32 yaşındaki Aksoy, geçen haziran ayında İngiltere’den Suriye’ye gitti.

Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye katılan Aksoy’un bir belgesel hazırladığı öğrenildi.

BBC’ye konuşan arkadaşı Aladdin Sinayic, Aksoy’un Suriye’ye giderken savaşma planında olmadığını söyledi.

Sinayic şöyle devam etti: “Bana ‘Daha iyi yollar var’ dedi. Oradaki savaşçıların hikayesini anlatmak istiyordu. O savaşçılara büyük saygı duyuyordu. Mehmet’i herkes severdi.”

Kürt kökenli olduğu belirtilen Aksoy’un, sosyal medya hesaplarından çektiği görüntüleri paylaştığı belirtildi.

IŞİD militanlarının Rakka’da iki araçla, bir YPG üssüne saldırarak içeri girdiği ve Aksoy’un da bu saldırı sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

Aksoy’un amcasının 1990’lı yıllarda PKK için savaşırken öldürüldüğünü aktaran BBC, Mehmet Aksoy’un YPG için savaşırken ölen beşinci İngiliz vatandaşı olduğunu yazdı.