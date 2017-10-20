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YPG'nin Öcalan'lı gövde gösterisi soruldu, ABD'den itiraf geldi

Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posteri asılmasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınan Pentagon Sözcüsü, "SDG ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz " demekle yetindi

YPG'nin Öcalan'lı gövde gösterisi soruldu, ABD'den itiraf geldi

Rakka'da PKK elebaşı Öcalan'ın posteri asılmasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınan Pentagon Sözcüsü, "SDG ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz " demekle yetindi

20 Ekim 2017 Cuma 12:33
YPG'nin Öcalan'lı gövde gösterisi soruldu, ABD'den itiraf geldi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White, PYD/PKK'nın  Rakka'da  PKK elebaşı  Abdullah Öcalan'ın posterini asıp  Rakka'nın kurtarılmasını terörist başına adamasına yönelik soruya yanıt vermekten kaçınarak "SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. Onları destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı

"BİZ ORADA SDG İLE ÇALIŞIYORUZ"

White,  ABD  Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Frank McKenzie ile Pentagon'da basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin "Rakka,  ABD halkından toplanan milyonlarca dolarlık vergiler ve yerel güçleri eğiten  ABD kuvvetlerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Ancak YPG veya SDG ismini kullanan PKK/PYD,  Rakka zaferini  ABD tarafından da terör örgütü olarak tanınan diğer bir gaddar terör örgütü olan  PKK'nın elebaşına adadı. Gaddar bir terör örgütünden  ABD'nin desteği ile alınan bir şehrin kurtarılması,  Washington tarafından da terör örgütü olarak tanınan başka bir gaddar terör örgütüne adanması sizin için kabul edilebilir mi?" sorusu karşısında White, şöyle konuştu:

"Biz orada SDG (PKK/PYD) ile çalışıyoruz. DEAŞ ile mücadelelerini destekledik. Bizim tek bağlılığımız DEAŞ'a karşı mücadeleyedir ve bunu yapmaya devam edeceğiz."

RAKKA,  ABD'NİN YARDIMIYLA GERİ ALINMIŞTI

DEAŞ terör örgütünün başkent ilan ettiği  Rakka, aylar süren kuşatmadan sonra yapılan 4 aylık bir operasyonla SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/PYD tarafından  ABD'nin yardımıyla salı günü geri alınmıştı. Terör örgütü  PKK'nın  Suriye uzantısı YPG mensupları,  Rakka meydanında  PKK elebaşı Öcalan'ın posterini asmış, meydandaki törende konuşma yapan bir YPG militanı ise  Rakka'nın alınmasını Öcalan'a adamıştı.

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