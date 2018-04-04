Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 4 Nisan 2018 Çarşamba
4 Nisan Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 4 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Google bir servisini tamamen kaldırıyor
Yeni güncellemede yok yok! Parmak iziyle sohbete girilecek
Yeni güncellemede yok yok! Parmak...

YouTube'un merkez binasına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Kaliforniya'daki San Bruno Polis Departmanı, YouTube'un merkezinden silah sesleri geldiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı. Kadın saldırgan öldürülürken, 3 kişi yaralandı

YouTube'un merkez binasına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

Kaliforniya'daki San Bruno Polis Departmanı, YouTube'un merkezinden silah sesleri geldiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı. Kadın saldırgan öldürülürken, 3 kişi yaralandı

04 Nisan 2018 Çarşamba 01:05
YouTube'un merkez binasına silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı
banner404

KALİFORNİYA'DAKİ San Bruno Polis Departmanı, YouTube'un merkezinden silah sesleri geldiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı. Yetkililer sivillerin bölgeden uzak durmasını istedi. Kadın saldırgan öldürülürken, olayda 3 kişi yaralandı.

Küresel görüntü paylaşım ağı YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlı bir olay yaşandığı bildirildi. San Bruno polisinden yapılan açıklamada, YouTube'un ana merkez kampüsünde silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin bölgeye intikal ettiği ve vatandaşların bölgeye yaklaşmamaları gerektiği belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre de kampüsteki bazı çalışanların silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarını terketmeye başladıkları, bazı çalışanların ise ofislerine barikat kurarak dışarıya çıkmadıkları ifade edildi.

Reuters, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Bölgeden ABD televizyonlarına yansıyan ilk görüntülerde, binalardan çıkan yüzlerce çalışan üstleri polis memurları tarafından arandıktan sonra güvenli bölgeye götürüldü.

GOOGLE'DAN AÇIKLAMA

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapılan açıklamada, şirketlerin yetkililerle koordine halinde olduğu ve resmi bilgilerin elde edilmesinin ardından kamuoyuna bilgi verileceği kaydedildi.

San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binası bulunan YouTube'un burada yaklaşık 2 bine yakın çalışanı yer alıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Youtube
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğlunu elektroşok tabancası ile uyandırdı!
Oğlunu elektroşok tabancası ile uyandırdı!
Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını kafasından vurdu
Silahla oynarken yanlışlıkla arkadaşını kafasından vurdu
Erkek öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patladı!
Erkek öğrenciyle okulda cinsel ilişkiye girdi, rezalet patladı!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim