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Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti

YouTube'ta canlı yayınladıkları şaka sırasında sevgilisi Pedro Ruiz'i öldüren Monalisa Perez'in aldığı ceza tartışma yarattı

Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti

YouTube'ta canlı yayınladıkları şaka sırasında sevgilisi Pedro Ruiz'i öldüren Monalisa Perez'in aldığı ceza tartışma yarattı

15 Mart 2018 Perşembe 15:28
Youtube şakası ölüm getirdi! Canlı yayında sevgilisini katletti
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22 yaşındaki sevgilisinden ikinci çocuğuna hamile olan kadın, Pedro Ruiz'e 30 santimetreden ateş etmişti. Bakın bu ölüm sonrası nasıl bir ceza aldı...

Youtube videosu çekerken sevgilisini öldürdü

ABD'de bir kadın, erkek arkadaşını YouTube kanalları için çektikleri bir videoda vurarak öldürdüğü için 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20 yaşındaki Monalisa Perez, 26 Haziran 2017'de 22 yaşındaki sevgilisi Pedro Ruiz'e 30 santimetre mesafeden ateş açmıştı.

Ruiz, göğsünde tuttuğu ansiklopedinin onu kurşundan koruyacağını öne sürmüştü. Minnesota eyaletinin Halstad şehrinde yaşayan çift, günlük hayatlarını ve yaptıkları şakaları ünlü olmak için YouTube kanallarında yayınlıyordu. Bir çocukları olan çift bu sefer daha tehlikeli bir video yayımlayacaklarını duyurmuşlardı. Videoyu çektikleri sırada ikinci çocuklarına hamile olan Perez, Twitter'dan yaptığı duyuruda, "Ben ve Pedro büyük ihtimalle en tehlikeli videomuzu çekeceğiz. ONUN fikri, BENİM değil" demişti.

Göğsünde tuttuğu ansiklopedinin kendisini kurşundan koruyacağını düşünen Ruiz'e karşı Perez'in ateş açmasını 3 yaşındaki çocukları ve o sırada orada olan 30 kişi izledi.

Perez, olayın ardından acil yardım hattı 911'i arayarak erkek arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olayla ilgili olarak görülen davada Perez ikinci dereceden cinayet suçunu kabul etti.

Davaya bakan savcı James Brue ise yaptığı açıklamada, "aptalca eylemin Pedro Ruiz tarafından planlandığını ve zanlının yanlışlıkla ve trajik bir şekilde gösteriyi gerçekleştirmenin güvenli olduğuna inandığını" söyledi.

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