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Yollar doldu taştı! Yeni araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Singapur'da 2018 yılının şubat ayından itibaren, yeni otomobillerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek

Yollar doldu taştı! Yeni araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

Singapur'da 2018 yılının şubat ayından itibaren, yeni otomobillerin trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek

23 Ekim 2017 Pazartesi 16:30
Yollar doldu taştı! Yeni araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
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SİNGAPUR  Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Kara Ulaştırma Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan açıklamada,  Singapur'da Şubat 2018'den itibaren trafiğe yeni Otomobil çıkışına izin verilmeyeceği duyuruldu.

YOLLAR DAHA FAZLA GENİŞLETİLEMİYOR

Yolların daha fazla genişletilmesinin mümkün olmadığı belirtilen açıklamada, hükümetin gelecek 5 yıl için toplu taşımaya 21 milyar dolarlık yatırım planladığı ifade edildi.

Oldukça küçük bir ada ülkesi olan  Singapur'da araba sahipleri, 10 yıllık ruhsat alabiliyor ve sınırlı sayıda olan ruhsatlar ihale yoluyla araç sahiplerine veriliyor. Dünyada araba sahibi olmak için en pahalı ülkelerin başında gelen  Singapur'da küçük bir otomobil için ruhsat ücreti 30 bin doları bulabiliyor.

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Singapur
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