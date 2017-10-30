Yolda yürüyen adamı öfkeli kedinin elinden zor aldılar

MISIR'DA öfkeli bir kedi, yolda yürümekte olan bir adama aniden saldırdı. Sebebi anlaşılamayan olayda, kedinin inatçı tavrı dikkat çekti.

ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

Adamın kediden kurtulmasının mümkün olmadığı o anlarda yardıma çevredekiler koştu. Onlar bile hayvanı güçlükle uzaklaştırabilirken, öfkeli kedinin gazabına uğrayan adam hastanenin yolunu tuttu.