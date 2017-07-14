Yolda en önemli sorun yalnızlık

KUBİLAY Bozkurt, Almanya ve Avusturya’daki yürüyüş sırasında büyük ilgi ve yardım gördüğünü söyledi. Avusturya yollarında coğrafi konum nedeniyle zorluk yaşadığını belirten Bozkurt, “Yolda tek sorun yalnız olmak. Ama o da çok önemli değil. Kendi içime dönüyorum ve toplum barışı için yeni tiyatro projeleri oluşturuyorum. Kendimle beraberim. Amacım hiç bir siyasi parti ve görüş dışında kalıp, kişisel olarak aldığım bir kararla, toplumumuzdaki ayrışma için bir farkındalık yaratmak. İstanbul’a doğru hızlı ve ümitli adımlar ile günde 35 ile 40 kilometre yürüyorum. Memleketime kadar toplum barışı için yürüyüşe devam” dedi.

BARIŞ İÇİN 7 ÜLKE 2 BİN KİLOMETRE

Yürüyüşü öncesi yaptığı açıklamada Türk toplumu içinde son yıllarda ciddi bir şekilde siyasi bölünme ve ayrışma olduğunu söyleyen Bozkurt, ‘Toplumsal Barış’ adını verdiği yürüyüşüne Münih’ten başlamıştı.