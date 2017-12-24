Yolcular gözlerine inanamadı! Halk otobüsünde cinsel ilişkiye girdiler

İNGİLTERE'DE bir çift, 149 no'lu çift katlı otobüsün üst katında cinsel ilişkiye girerken görüntülendi. Çiftin rahat tavırları izleyenleri şoke etti. Görüntülerden, kadının olay esnasında tamamen çıplak olduğu anlaşıldı.

DAKİKAKLARCA SÜRDÜ

Batı Londra'nın Shoreditch bölgesinde seyahat eden ikilinin görüntüleri akıl alır gibi değildi. Başka bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği anlarda, ikilinin etraflarını umursamadan dakikalarca ilişkiye girdiği görülüyor.

RAHATLIKLARI ŞOKE ETTİ

Bazı yolcular olayı kaydederken kimileri oralı olmadı. İlişki esnasında kadının çığlıklar attığı da duyuldu. Kendilerine bakan yolcuları selamlayan ve etrafa gülücükler saçan çiftin bu durumdan hiç de rahatsız olmadıkları anlaşıldı.

ŞOFÖR MÜDAHALE ETTİ

İkilinin isimleri açıklanmazken, otobüs Harringay civarlarındayken şoförün müdahalesi ile çiftin ayrıldığı öğrenildi. Diğer yolcular bunun üzerine alkışlayarak otobüs şoförüne destek verdi. Şok edici anların 21 Aralık gecesi kaydedildiği belirtildi.