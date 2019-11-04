Yolcu uçağı acil iniş yaptı

RUS medyası, bir Boeing 737 tipi yolcu uçağının başkent Moskova'ya acil iniş yaptığını bildiriyor. Almanya'nın Frankfurt kentinden havalanan uçakta, 154 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Yerel saatle 17.17'de gerçekleşen acil inişe, hidrolik sistem sensöründe meydana gelen arıza yol açtı.

