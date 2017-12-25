Yolcu otobüsü yayaların arasına daldı: 5 ölü, 15 yaralı

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da bir otobüs, yaya alt geçidinin içine girdi. İlk belirlemelere göre olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
METRO İSTASYONUNA DALDI
Otobüs, Slavyansky Bulvarı metro istasyonunun merdivenlerinden içeri girdi. Nedeni henüz belirlenemeyen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.
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