Yolcu otobüsü yayaların arasına daldı: 5 ölü, 15 yaralı

RUSYA'NIN başkenti Moskova'da bir otobüs, yaya alt geçidinin içine girdi. İlk belirlemelere göre olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

METRO İSTASYONUNA DALDI

Otobüs, Slavyansky Bulvarı metro istasyonunun merdivenlerinden içeri girdi. Nedeni henüz belirlenemeyen kaza ile ilgili polis soruşturma başlattı.