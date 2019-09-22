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Yolcu otobüsü kaza yaptı: 26 ölü

Pakistan'ın Gilgit Baltistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA 22.09.2019, 12:07
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 26 ölü
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GİLGİT Baltistan'ın Skardu kentinden Pencap eyaletinin Ravalpindi kentine giden otobüsün şoförü, 4 bin 173 metre yüksekliğindeki Babusar Geçidi'ne çıktığı sırada kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kazada 26 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Babusar Geçidi, Gilgit Baltistan'ı Pakistan'ın diğer eyaletlerine bağlayan en kısa yol olma özelliğine sahip.

#Pakistan #Gilgit #yolcu otobüsü
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