Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 6 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Yol Ortasında Duran Kesik Ayak Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

İngiltere'de yolda kesik insan ayağı gördüğünü söyleyen vatandaşlar polis çağırdı. Olay yerine giden polis memurları bunun gerçeğe çok benzeyen bir şaka malzemesi olduğunu fark etti.

Yol Ortasında Duran Kesik Ayak Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

İngiltere'de yolda kesik insan ayağı gördüğünü söyleyen vatandaşlar polis çağırdı. Olay yerine giden polis memurları bunun gerçeğe çok benzeyen bir şaka malzemesi olduğunu fark etti.

06 Nisan 2018 Cuma 07:48
Yol Ortasında Duran Kesik Ayak Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
banner404

İNGİLTERE'nin Manchester kentindeki şaka, polis memurlarını bile şaşırttı. Salı günü meydana gelen olayda, polisi arayan bir kadın ağlayarak caddede kesik insan ayağı gördüğünü söyledi.

POLİS İNCELEDİ, ŞAKA OLDUĞUNU FARK ETTİ

Bölgeye giden polis memurları, yolun ortasındaki "kesik insan ayağı"nı gördü. İncelediklerinde ise, bunun şaka olduğu anlaşıldı.

 Polis memurları, daha önce bu kadar gerçeğe benzeyen bir şaka malzemesi görmediklerini ifade etti.

 Kesik ayağı caddenin ortasına kimin, niye bıraktığı ise bilinmiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Kesik Ayakİngiltereşaka Malzemesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki Yıl Boyunca Köpek Sanıp Beslediği Hayvan Bakın Ne Çıktı
İki Yıl Boyunca Köpek Sanıp Beslediği Hayvan Bakın Ne Çıktı
Fransa’da eski bakan gözaltına alındı
Fransa’da eski bakan gözaltına alındı
Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri
Rusya'dan ABD'nin Suriye politikasına eleştiri

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim