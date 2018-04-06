Yol Ortasında Duran Kesik Ayak Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi

İNGİLTERE'nin Manchester kentindeki şaka, polis memurlarını bile şaşırttı. Salı günü meydana gelen olayda, polisi arayan bir kadın ağlayarak caddede kesik insan ayağı gördüğünü söyledi.
POLİS İNCELEDİ, ŞAKA OLDUĞUNU FARK ETTİ
Bölgeye giden polis memurları, yolun ortasındaki "kesik insan ayağı"nı gördü. İncelediklerinde ise, bunun şaka olduğu anlaşıldı.
Polis memurları, daha önce bu kadar gerçeğe benzeyen bir şaka malzemesi görmediklerini ifade etti.
Kesik ayağı caddenin ortasına kimin, niye bıraktığı ise bilinmiyor.
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