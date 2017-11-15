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Yol kazısından çıkan tabutun içini görünce şoke oldular

Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu

Yol kazısından çıkan tabutun içini görünce şoke oldular

Çin'de yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:50
Yol kazısından çıkan tabutun içini görünce şoke oldular
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ÇİN'DE yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.


Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.


Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.
 

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