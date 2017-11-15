yol kazısından çıkan tabutun içini görünce şoke oldular

ÇİN'DE yol çalışması sırasında buldukları tabutu açan yetkililer şok oldu.
Burada mezarlık bulunmadığını söyleyen yerel halk ve yetkililer 1 saatlik uğraş sonrası, tabutu bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
Yaklaşık 100 yıl olduğu düşünülen tabuttan kemikler çıkmasını beklerken cesetle karşılaşan halk neye uğradığını şaşırdı.
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