Yok böyle yolsuzluk! Duvarın içinden 10 milyon dolar çıktı

ÇİNDE yolsuzluk soruşturması kapsamında bir apartman dairesinde arama yapan polis, duvarın içine saklanmaış yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Çin Yuan'ı buldu.
POLİS ŞOK OLDU
Shuang Fei olarak bilinen gübre şirketinin yolsuzluk yaptığı ve rüşvet ile iş yürüttüğü ihbarını alan polis operasyon başlattı. Soruşturma sonucunda biri şirketin yasal temsilci olmak üzere üzere 4 kişi gözlatına alındı. Polisin, yasal temsilcinin evinde yaptığı aramada duvarların arasına gizlenmiş 60 milyon Yuan bulundu.
SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI
Videonun Çin'deki sosyla medya sitelerinde yayınlanmasından sonra bir kadının satın aldığı apartman dairesinin duvarında gizlenen paraları bulduğu dedikoduları yayıldı ama polis yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
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