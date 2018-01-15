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Yok böyle yolsuzluk! Duvarın içinden 10 milyon dolar çıktı

Çin'de yolsuzluk operasyonu yapan polis takip ettiği şüphelinin evindeki duvarı yıktı. Tuğlaların içine gizlenmiş 60 milyon Yuan bulan polis gördüklerine inanamadı

Yok böyle yolsuzluk! Duvarın içinden 10 milyon dolar çıktı

Çin'de yolsuzluk operasyonu yapan polis takip ettiği şüphelinin evindeki duvarı yıktı. Tuğlaların içine gizlenmiş 60 milyon Yuan bulan polis gördüklerine inanamadı

15 Ocak 2018 Pazartesi 23:24
Yok böyle yolsuzluk! Duvarın içinden 10 milyon dolar çıktı
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ÇİNDE yolsuzluk soruşturması kapsamında bir apartman dairesinde arama yapan polis, duvarın içine saklanmaış yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Çin Yuan'ı buldu.

POLİS ŞOK OLDU

Shuang Fei olarak bilinen gübre şirketinin yolsuzluk yaptığı ve rüşvet ile iş yürüttüğü ihbarını alan polis operasyon başlattı. Soruşturma sonucunda biri şirketin yasal temsilci olmak üzere üzere 4 kişi gözlatına alındı. Polisin, yasal temsilcinin evinde yaptığı aramada duvarların arasına gizlenmiş 60 milyon Yuan bulundu.

SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

Videonun Çin'deki sosyla medya sitelerinde yayınlanmasından sonra bir kadının satın aldığı apartman dairesinin duvarında gizlenen paraları bulduğu dedikoduları yayıldı ama polis yaptığı açıklamada bu iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

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