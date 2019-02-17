Yirmi yaşındaki genç, piercing yüzünden sakat kaldı

20 yaşındaki Brezilyalı Layan Diaz, burnunu deldirdikten sonra tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

Yirmi yaşındaki genç, piercing yüzünden sakat kaldı
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THE Sun gazetesinde yer alan habere göre, prosedürden sonra genç kız burnunun kanamaya ve şişmeye başladığını fark etti, ancak önemsemedi. Bir süre sonra bacaklarında ağrı hisseden Diaz, doktora başvurdu. Genç kızın kanında, genelikle burundaki yaralardan dolayı ortaya çıkan 'aureus staphylococcus' tespit eden doktorlar, bakterinin iltihaplanma ve irin birikmesine neden olduğunu ve buna bağlı olarak üç omurun sıkışmasına yol açtığı sonucuna vardı. Genç kızı ameliyat eden doktorlar, tekrar yürüyebilmesini sağlayamadı. Dr. Osvaldo Riberio Marquez, 15 yıllık meslek hayatında piercingin neden olduğu bir bakteri enfeksiyonu vakasına hiç rastlamadığını itiraf etti. "Yıkıldım. Hayatım çok değişti, ancak hastahaneden ayrılınca kendimi mutlu hissettim" diyen Diaz, engelli durumuna rağmen sporla uğraştığını, hentbol ve basketbol oynadığını belirtti.

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