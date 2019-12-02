Yıllar sonra bir ilk! Fast-food devi, KKTC'de Rum ambargosunu deldi
Dünyanın en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek KKTC'de ilk restoranını açtı.
DÜNYA 02.12.2019, 15:32
DÜNYANIN en büyük hazır yemek şirketlerinden biri olan Burger King, Rum ambargosunu delerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk restoranını açtı. Burger King, Rumların baskıları nedeniyle KKTC'de 'Burger City' adıyla hizmet veriyordu. KKTC'de Lefkoşa- Girne anayolu üzerinde ilk restoranını açan Burger King, 1999 yılında 'açtığı restoranların' adını Rumların baskısı nedeniyle 'Burger City'e çevirmişti.
TEMASLAR SONUÇ VERDİ
KKTC'deki ilgili şirket, Burger King konusunda yaptığı temaslar sonuç verdi. Kuzey Kıbrıs'taki tüm 'Burger City'lerin, 'Burger King' olarak değiştirilmesine karar verildi.
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