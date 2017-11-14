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Yıldız futbolcudan kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti

İtalya'da yayınlanan Big Borther'da meşhur olan Belen Etchart, İnterli futbolcu İcardi'nin kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu belirterek "Mesajlar iltifat için değildi" dedi

Yıldız futbolcudan kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti

İtalya'da yayınlanan Big Borther'da meşhur olan Belen Etchart, İnterli futbolcu İcardi'nin kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu belirterek "Mesajlar iltifat için değildi" dedi

14 Kasım 2017 Salı 11:33
Yıldız futbolcudan kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti
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BİRİ Bizi Gözetliyor formatında  İtalya'da yayınlanan Big Borther'da meşhur olan, yarışmacılarla canlı yayında cinsel ilişkiye girdiği görüntülerle dünya gündemine bomba gibi düşen  Belen Etchart,  İtalya'yı sallayan açıklamalarda bulundu.

"O SIRALAR İSTEKSİZDİM"

Açıklama yapan  Belen Etchart; "İcardi bana 4 yıl önce  Facebook'tan mesaj gönderdi. Mesajlar hala duruyor. Biz konuştuktan 2 ay sonra ise Wanda'yla görüşmeye başladı. O sıralar onunla konuşmaya isteksizdim çünkü o başka bir ülkedeydi. Konuşmamıza bir önem vermedim" dedi.

"BAŞKA BİR NEDENDEN ÖTÜRÜ MESAJ ATTI"

Belen Etchart, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ettiği İcardi'yi "Bana iltifat etmek için yazmadı. Başka bir nedenden ötürü bana mesaj attı" diyerek zor durumda bıraktı.

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Son Güncelleme: 14.11.2017 11:35
Anahtar Kelimeler:
İcardiBelen Etchart
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