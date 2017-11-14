Yıldız futbolcudan kendisine gelen ahlaksız teklifi ifşa etti

BİRİ Bizi Gözetliyor formatında İtalya'da yayınlanan Big Borther'da meşhur olan, yarışmacılarla canlı yayında cinsel ilişkiye girdiği görüntülerle dünya gündemine bomba gibi düşen Belen Etchart, İtalya'yı sallayan açıklamalarda bulundu.

"O SIRALAR İSTEKSİZDİM"

Açıklama yapan Belen Etchart; "İcardi bana 4 yıl önce Facebook'tan mesaj gönderdi. Mesajlar hala duruyor. Biz konuştuktan 2 ay sonra ise Wanda'yla görüşmeye başladı. O sıralar onunla konuşmaya isteksizdim çünkü o başka bir ülkedeydi. Konuşmamıza bir önem vermedim" dedi.

"BAŞKA BİR NEDENDEN ÖTÜRÜ MESAJ ATTI"

Belen Etchart, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini iddia ettiği İcardi'yi "Bana iltifat etmek için yazmadı. Başka bir nedenden ötürü bana mesaj attı" diyerek zor durumda bıraktı.