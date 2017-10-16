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Yılda 59 bin ton yiyecek çöpe gidiyor!

Paris'te yaşayan her bir kişinin yılda 400 avroluk yiyeceği çöpe attığı bildirildi

Yılda 59 bin ton yiyecek çöpe gidiyor!

Paris'te yaşayan her bir kişinin yılda 400 avroluk yiyeceği çöpe attığı bildirildi

16 Ekim 2017 Pazartesi 21:16
Yılda 59 bin ton yiyecek çöpe gidiyor!
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PARİS Belediyesinin verilerine göre, Parisliler Fransa'nın diğer  bölgelerine oranla üç kat daha fazla yiyeceği çöpe bırakıyor.
 
Yılda yaklaşık 59 bin ton yiyeceğin çöpe atıldığı Paris'te,  Parislilerin yüzde 16'sı ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Pariste'ki her  bir kişi ise yılda yaklaşık 400 avro değerindeki 26 kilogram yenilenebilir gıdayı  kullanmadan atıyor.
 
Bu kadar çok yiyeceğin çöpe atılmasının nedeni olarak Parislilerin  önemli bir bölümünün restoranlarda yemek yemesi ve yiyemedikleri yiyecekleri  evlerine götürmemeleri gösteriliyor.
 

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