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Yılanlı şov canından ediyordu! Herkes gösterinin parçası zannetti

Hindistan Mau'da yılanlı gösteri yapan adam ölümden döndü. Boynuna doladığı yılan göstericiyi boğarken izleyenler bunu gösterinin bir parçası zannederek müdahale etmedi

Yılanlı şov canından ediyordu! Herkes gösterinin parçası zannetti

Hindistan Mau'da yılanlı gösteri yapan adam ölümden döndü. Boynuna doladığı yılan göstericiyi boğarken izleyenler bunu gösterinin bir parçası zannederek müdahale etmedi

24 Mart 2018 Cumartesi 10:14
Yılanlı şov canından ediyordu! Herkes gösterinin parçası zannetti
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 HİNDİSTAN Mau'da yılanla gösteri yapan adam ölümden döndü. Boynuna doladığı yılan göstericiyi boğarken izleyenler gösterinin bir parçası zannederek müdahale etmedi.

BOYNUNA DOLADIĞI YILAN ADAMI BOĞMAYA ÇALIŞTI

Gösteri yapan adam etrafında toplanan insanlar için yılanla gösteri yaptı. Bir süre yılanı elinde oynatan adam daha sonra yılanı boynuna doladı.

İZLEYİCİLER GÖSTERİNİN BİR PARÇASI ZANNETTİ

Bu sırada yılan adamın boynunu sıkarak adamı boğmaya çalıştı. Etraftakiler ise bunun gösterinin bir parçası olduğunu düşünüp müdahale etmediler.

SIKINTI YAŞADIĞINI İŞARET EDİNCE YARDIM ETTİLER

Bir süre nefessiz kalan adam kafa üstü yere düştü ama adam elleri ile sıkıntı yaşadığını işaret edene kadar kimse müdahale etmedi. Adamın nefes alamadığını fark eden üç kişi adamın yardımına koşup adamı yılandan kurtardılar. Yakın bir hastaneye kaldırılan adamın daha teşekküllü bir hastaneye kaldırıldığı ama durmunun nasıl olduğu hakkında hiç bir şey bilinmiyor

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Anahtar Kelimeler:
HindistanMAÜ
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