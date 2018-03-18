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Yılanlara fısıldayan adam, kral kobranın kurbanı oldu

Dünya'nın önde gelen yılan terbiyecilerinden biri olan Malezyalı Ebu Zarin Hüssin, önceki gün bir kral kobra tarafından ısırılarak hayatını kaybetti

Yılanlara fısıldayan adam, kral kobranın kurbanı oldu

Dünya'nın önde gelen yılan terbiyecilerinden biri olan Malezyalı Ebu Zarin Hüssin, önceki gün bir kral kobra tarafından ısırılarak hayatını kaybetti

18 Mart 2018 Pazar 16:53
Yılanlara fısıldayan adam, kral kobranın kurbanı oldu
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DÜNYANIN önde gelen yılan terbiyecilerinden biri olan ve yılanlarla iletişime geçerek onları uysallaştıran Malezyalı Ebu Zarin Hüssin, bir kral kobranın saldırısına uğradı. Zehirlenen Hüssin olay yerinde hayatını kaybetti.

YILANLAR ÜLKEDE BÜYÜK SORUN
Malezya'daki yılan sorunu en çok bölgede yaşayanları zor durumda bırakıyor. Öyle ki Malezyalılar bazen evlerinde bazen de iş yerlerinde yılan bulabiliyor… Bu sebeple ilk yardım ve itfaiye ekipleri bünyesinde yılanlarla mücadele eden birimler oluşturuluyor.

YILANLARLA MÜCADELENİN BAŞINDAYDI
Bu birimlerden birinin başında da 33 yaşındaki Ebu Zarin Hüssin vardı. Hüssin, kariyeri boyunca yüzlerce yılanı öldürmeden toplayarak bölgede nam salmış bir isimdi. Yılanlarla iletişime geçerek onları sakinleştirmenin yöntemini bulan Hüssin, önceki gün ülke basınının gündemindeydi.

KRAL KOBRA ISIRINCA HAYATA VEDA ETTİ
Malezya'da düzenlenen "Yetenek Sizsiniz Asya" bile yarışan ve bir yıldız olarak ünlenen Hüssin, gittiği bir evde yakaladığı bir yılan tarafından ısırıldı. Kısa süre sonra ilk yardım ekipleri olay yerine gelse de yılanın zehri genç adamın vücuduna yayıldı. Hüssin hakkında konuşan arkadaşları, "Yılanlarla çok iyi anlaşıyordu. Çok defa yılanlar tarafından ısırıldı ama hiçbirinde bu kadar büyük bir kral kobra tarafından ısırılmamıştı" dedi.

Kaynak: Sözcü

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Yılanlara Fısıldayan AdamKral Kobranın Kurbanı Oldu
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