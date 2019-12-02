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Yezidi kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi

Yezidi kadın, 14 yaşındayken istismara uğradığı DEAŞ'lı ile yüzleşti. "Senin çocuklarının yaşındaydım. Hayallerimi çaldın." diyen genç kadının dayanamayarak baygınlık geçirdiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

DÜNYA 02.12.2019, 07:31
Yezidi kadın istismara uğradığı DEAŞ'lıyla yüzleşince baygınlık geçirdi
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AŞVAK Hacı Hamid isimli Yezidi genç kadın, 14 yaşındayken kendisini istirmar eden DEAŞ'lı ile Irak'ta yüzleşti. Videoyu geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Yezidi Nadia Murad'ın erkek kardeşi aktivist Murad İsmail Twitter'da paylaştı. Videoda Yezidi kadın kendisine istirmarda bulunan eden DEAŞ'lı gözyaşları içinde, "Bunu bana neden yaptın? Çünkü ben Yezidi'yim değil mi?" diyor. DEAŞ'lının kafasını kaldırıp kendisine bakmasını isteyen Hacı Hamid, "Senin bir kız kardeşin var mı? Hislerin var mı? Onurun var mı?" diye sorarken şu ifadeleri kullandı:

DAYANAMAYIP BAYILDI

"Hayatımı mahvettin. Beni istismar ettiğinde 14 yaşındaydım. Senin çocuklarının yaşındaydım. Hayallerimi çaldın. Bugün adaletsizlik, kahır ve yalnızlık yaşamanın sırası sizde." Genç kadın, bu ifadeleri kullandıktan sonra bayıldı.

ALMANYA'DA KARŞILAŞMIŞTI

Independent'teki bilgilere göre, DEAŞ'ın 2014 yılında Irak'ın kuzeyinde Yezidilere yönelik katliamından sonra ailesi ile birlikte Almanya'ya sığınan Aşvak Hacı Hamid'in, kendisini Musul'da uzun süre esir tutan DEAŞ üyesi ile Almanya'da yaşadığı kentte karşılaşması, 2018 yılında Almanya'da geniş yankı buldu. 2014 yılındaDEAŞ'ın Şengal'de Yezidilere yönelik katliamı sırasında 18 yaşın altında olan genç kadın yaptığı açıklamada, Musul'da bir köle pazarında bir DEAŞ üyesi tarafından 100 dolara satın alınarak 10 ay boyunca esir tutulduğunu ve cinsel istismara uğradığını açıklamıştı.10 ayın sonunda kaçmayı başararak ailesiyle birlikte 2015 yılında Almanya'ya sığındığını söyleyen Hacı Hamid, 2016 yılında yaşadığı Schwäbisch Gmünd kentinde kendisini esir alarak istismar eden DEAŞ üyesi ile sokak ortasında karşılaştığını belirtmişti.Hacı Hamid, InfoMigrants adlı internet portalına yaptığı açıklamada, bu karşılaşmayı, "Irak'tan, beni kaçıran adamın o çirkin yüzünü artık görmek zorunda olmamak ve bana onu hatırlatan he rşeyi unutmak için kaçtım. Onunla Almanya'da karşılaştığımda şoke oldum. Onu ilk kez 2016'da gördüm. İkinci kez karşılaştığımızda bana yaklaşarak, 'hakkındaki her şeyi biliyorum' dedi. Korkudan konuşamadım" sözleriyle anlatmıştı."O sokakta özgürce dolaştığı sürece kendimi Almanya'da güvende hissetmiyordum" diyen genç kadın, "Onunla karşılaşmasaydım. Almanya'da kalırdım. Meslek eğitimimi tamamlayarak Almanya'da normal bir hayat sürdürmek istiyordum" diye konuşmuştu.Olayla ilgili soruşturma devam ederken genç kadın Almanya'yı terk ederek Irak'a dönmüştü.

#yezidi #kadın istismar #DEAŞ #BAYGINLIK
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