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Yeryüzündeki milyonlarca canlının genom haritası çıkarılacak

Bilim insanları, tek hücreli amiplerden tüf ve mantarlara, bitkilerden hayvanlara kadar yeryüzündeki canlı türlerinin neredeyse tamamını kapsayan karmaşık hücreli canlıların DNA haritasını çıkarmak üzere uluslararası bilimsel bir çalışma başlattıklarını duyurdu

Yeryüzündeki milyonlarca canlının genom haritası çıkarılacak

Bilim insanları, tek hücreli amiplerden tüf ve mantarlara, bitkilerden hayvanlara kadar yeryüzündeki canlı türlerinin neredeyse tamamını kapsayan karmaşık hücreli canlıların DNA haritasını çıkarmak üzere uluslararası bilimsel bir çalışma başlattıklarını duyurdu

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:06
Yeryüzündeki milyonlarca canlının genom haritası çıkarılacak
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ABD Ulusal Bilimler Akademisi yayını "Proceedings of the National  Academy of Sciences" dergisinde duyurulan projenin, ABD, Avrupa Birliği, Çin,  Brezilya, Kanada ve bazı Afrika ülkelerinden bilim insanları ve kurumların  katkısıyla yürütüleceği belirtildi.

Dünya BiyoGenom Projesi adı verilen çalışma, "ökaryot" adı verilen,  hücreleri zarla kaplı bir çekirdek ve organellerden oluşan canlı türlerinin  genetik kataloğunu çıkarmayı hedefliyor.

Çalışma kapsamında bilinen 1,5 milyon ökaryot hücreli canlı türünün  DNA haritası çıkarılacak. Bugüne dek bu canlı türlerinin ancak binde 2'sinin DNA  haritası ortaya konmuştu.

Proje ile çoğu tek hücreli organizma halindeki 10 ila 15 milyon yeni  canlı türünün de keşfedileceği tahmin ediliyor.

CANLI YAŞAMININ DİJİTAL KÜTÜPHANESİ

Araştırmacılar 10 yıl sürecek çalışma sonunda ortaya çıkacak veri  tabanının 200 petabayttan (200 milyar bayt)  büyük bir dijital kütüphane  oluşturacağının altını çizdi.

Böylesine geniş bir veri tabanının, yeryüzündeki canlı yaşamına dair  sağlayacağı yeni bilgiler yanında tarımdan, ilaç sanayisine, çevre korumadan biyo  teknolojilere kadar farklı alanlarda çığır açıcı yeniliklere öncülük etmesi  bekleniyor.

Projenin faydaları, 1990-2003 yılları arasında insan DNA'sının  haritasını çıkarmak üzere yürütülen İnsan Genom Projesi ile kıyaslanıyor.

Battelle Memorial Enstitüsünün yayımladığı rapora göre, 3,8 milyon  dolara mal olan söz konusu proje, yıllar içinde 796 milyar doları bulan bir  ekonomik etki yaratmıştı. Dünya BiyoGenom Projesi'nin de maliyetinin çok ötesinde  bir ekonomik fayda sağlayacağı öngörülüyor.

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