Yeni Zelanda o silahları yasakladı

YENİ Zelanda hükümeti, ülkede geçen hafta 50 kişinin hayatını kaybettiğini camilere yönelik terör saldırısının ardından askeri nitelikte yarı otomatik silahların ve saldırı tüfeklerinin yasaklandığını duyurdu. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern silah yasasında yapılan değişiklikle ilgili düzenlediği basın toplantısında yasağın derhal yürürlüğe girdiğini belirterek ülkenin bir daha asla böyle bir katliama tanıklık etmemesini garanti altına almayı amaçladıklarını dile getirdi. Ardern, “Kısaca, bu terör saldırısında kullanılan yarı otomatik her türlü silah bu ülkede yasak olacak” diye konuştu. Ardern, kapasitesi artırılmış şarjörlerin ve ateş hızını artıran aletlerin kullanımının da yasaklandığı bilgisini verdi. Yeni yasaya göre, silah sahiplerinin yasak kapsamına giren silahlarının bilgilerini polisle paylaşması ve tanınan süre kapsamında bu silahları teslim etmeleri gerekiyor. Silahlarını teslim etmeyenler üç yıla kadar hapis ve 4 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Teslim edilen silahların bedellerinin geri ödeneceğini belirten Başbakan Ardern, bunun devlete maliyetinin 69 milyon ile 139 milyon dolar arasında olmasını beklediklerini belirtti. Yeni Zelanda yasalarına göre herhangi bir suç geçmişi olmayan 16 yaşın üzerindekilere geçerli bir neden sundukları takdirde silah ruhsatı veriliyordu. Geçen Cuma günü Christchurch kentinde iki camiye terör saldırısı düzenleyen 28 yaşındaki zanlının beş adet ateşli silahı olduğu ve patlayıcı madde bulundurduğu tespit edilmişti. 2017 yılında silah ruhsatı alan zanlının beş silahtan dördünü ve bir adet susturucuyu internet sitesi üzerinden aldığı ortaya çıkmıştı.