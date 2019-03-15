Yeni Zelanda'daki canavardan Türklere akılalmaz tehditler!

Yeni Zelanda'daki camide onlarca kişiyi canlı yayında öldüren saldırgan, katliamdan önce "Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın doğu yakasında. Ancak Avrupa topraklarında yaşamaya çalışırsanız, sizi öldüreceğiz ve siz hamam böceklerini topraklarımızdan atacağız" mesajını paylaştı.

Yeni Zelanda'daki canavardan Türklere akılalmaz tehditler!
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YENİ Zelanda'da onlarca kişiyi öldüren saldırganın yayınladığı uzun mesajda, Türkler de tehdit edildi. Kendisini Avustralya doğumlu, 28 yaşında beyaz bir erkek olarak tanımlayan canavar, 'To Turks' başlığı altında akılalmaz ifadelere yer verdi: 

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın doğu yakasında. Ancak Avrupa topraklarında yaşamaya çalışırsanız, sizi öldüreceğiz ve siz hamamböceklerini topraklarımızdan atacağız. Konstantinopolis'e gelir, şehirdeki tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinopolis tekrar Hristiyan şehri olacak."

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