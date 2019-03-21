Yeni Zelanda'da terör saldırısının ardından silah yasası değiştirildi

Cami saldırısının ardından Yeni Zelanda'da silah yasası değişti. Başbakan Jacinda Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu.

Yeni Zelanda'da terör saldırısının ardından silah yasası değiştirildi
banner404

YENİ Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu.
Yeni Zelanda, geçtiğimiz hafta yaşanan ve 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından tarihi bir adım attı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, başkent Wellington'da Polis Bakanı Stuart Nash ile ortak basın toplantısı düzenleyerek, silah yasasında gidilen değişiklikleri anlattı. Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını duyurdu.
"TARİHİMİZ SONUNA KADAR DEĞİŞTİ"
Ardern, "Saldırıdan 6 gün sonra, tüm yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını ilan ediyoruz" ifadesini kullandı. Ülkede silah sahiplerinden silahların bedelleri ödenerek alınacağını kaydeden Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, yeni yasanın 11 Nisan'a kadar yürürlüğe gireceğin dile getirerek, "Tarihimiz sonsuza kadar değişti, şimdi de yasalarımız değişiyor" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41 günde 44 ilde miting...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41 günde 44 ilde miting...
  1. POLİTİKA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner539

banner518

banner481

banner472