Yeni Zelanda'da iki camide katliam: 40 ölü

YENİ Zelanda’nın Christchurch kasabasının Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi içerisine silahlı saldırganlarca ateş açıldı. Saldırı esnasında camide, cuma namazı için 200 kişinin bulunduğu belirtildi.

Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Silah seslerinin, Linwood Mahallesinde bulunan bir camiden daha duyulduğu belirtildi.

Yeni Zelanda polisi, saldırıların ardından 3’ü erkek biri kadın 4 kişinin yakalandığını açıkladı. Avustralya Başbakanı Morrison, gözaltına alınan dört kişiden birinin Avustralya vatandaşı olduğunu duyurdu.

Yeni Zelanda Polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aktif bir tetikçi ile ChristChurch’te ciddi ve gelişen bir durum yaşanıyor. Polis durumu yönetme konusunda tüm kabiliyetiyle yanıt veriyor, ancak risk ortamı hala son derecede yüksek. Polis, ChristChurch’te oturanların sokaklardan uzaklaşmalarını ve bir sonraki duyuruya kadar içeride durmalarını tavsiye ediyor. Christchurch okulları bir sonraki duyuruya kadar kilitlenecek. Kamuoyuna iş birlikleri için teşekkür ederiz, bölge sakinlerini bilgilendirmek için daha fazla güncelleme sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Yeni Zelanda polisi, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

TÜRKLERİ DE TEHDİT ETMİŞ

İskoç bir aileden gelen ve Avustralya'da doğan Brenton Tarrant isimli saldırganın 28 yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Saldırganın, kendi YouTube sayfasından 70 sayfalık bir manifesto yayınlandığı ortaya çıktı.

Tarrant'ın manifestosunda Türklerle ilgili bir bölüm de yer alıyor.

"Türklere" başlığının yer aldığı bölümde şu ifadelere yer verilmiş:

"Topraklarınızda huzur içinde yaşayabilirsiniz, size zarar gelmeyecek. Boğaz'ın Doğu yakasında."

Ama Boğaz'ın Batı yakasında bir yerde yaşamayı denerseniz, Avrupa'ya gelirseniz sizi öldüreceğiz.

Konstantinopolis'e gelir, tüm cami ve minareleri yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve Konstantinapol hak edildiği gibi tekrar Hristiyan şehri olacak"

"KİLİSEDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜ İÇİN BURALARI SEÇTİM"

Saldırıdan hemen sonra sosyal medyadan canlı yayına devam eden saldırdan, saldırıyı aslında Christchurch’ün yaklaşık 30 kilometre güneybatısında bulunan bir kasabadaki camiye yapmayı planladığını belirtiyor. Fakat bu Al Noor ve Linwood camilerinin kiliseden dönüşürüldüğünü fark edince bunun bir saygısızlık olduğunu düşündüğü için buraya yaptığını belirtiyor.

SALDIRIYI CANLI YAYINLADI

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

Saldırıyı bilgisayar oyunlarına benzer şekilde gerçekleştirdiği gözlenen saldırganın, saldırı sırasında silahın şarjörünü birçok kez değiştirdiği görülüyor. Aracından inen saldırgan caminin kapısından girer girmez ateş etmeye başlıyor.

"ÖLEN VEYA YARALANANLAR ARASINDA TÜRK YOK"

NTV yayınına bağlanan Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Ahmet Ergin, saldırıda ölen veya yaralananlar arasında Türk bulunmadığını ve en az 30 ölü olduğunu kaydetti. Ergin, "Saldırılarda ilk bilgilere göre en az 30 ölü ve çok sayıda yaralı var. İki camiye saldırıları farklı kişilerin yaptığına ilişkin bilgiler var" dedi.

"YENİ ZELANDA İÇİN KARANLIK BİR GÜN OLDUĞU AÇIK"

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Ölümler ve yaralılar hakkında bu aşamada herhangi bir onay veremesem de söyleyebileceğim şey bunun Yeni Zelanda'nın en karanlık günlerinden biri olduğu açık. Açıkçası, burada olanlar, olağanüstü ve benzeri görülmemiş bir şiddet eylemidir" dedi.

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Sıcak gelişmeyle ilgili Türkiye'den ilk açıklama, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın'ın, Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Yeni Zelanda Christchurch’te Nur Camine yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir.

İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yukseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir.

Cuma Namazı için camiye giden Bangladeş Kriket Milli Takımı'nın da saldırı sırasında olay yerinde olduğu belirtilirken, takımın kondisyon antrenörü Mario Vallavarayen, oyuncuların saldırı sırasından otobüste olduğunu ve araç yanaşmaya çalıştığı sırada saldırı olduğunu söyledi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Operasyonların sürdüğünü açıklayan Yeni Zelanda Emniyet Müdürü Mike Bush, hayatını kaybedenlerini sayısı ve kimliği hakkında herhangi bir bilgi paylaşımda bulunmayacaklarını söyledi. Saldırının ardından şehirde okullar tatil edilirken yollar kapatıldı. Hastanelerin sadece acil servislerinin hizmet verdiği kente, güvenlik birimlerinin alarma geçirildiği belertildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 09:33