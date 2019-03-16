Yeni Zelanda Başbakanı duyurdu! Kanlı saldırı sonrası kritik hamle

YENİ Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentindeki iki camiye düzenlenen, 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle kente hareketinden önce gazetecilere açıklamada bulundu. Başbakan Ardern, ülkedeki silah edinme yasalarının değişeceğini bildirdi.

"SİLAH YASALARIMIZIN DEĞİŞECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİM"

Saldırıyı gerçekleştiren teröristin, Aralık 2017 yılında silah ruhsatı aldığını ve katliamda 2'si yarı otomatik, 2'si av tüfeği olmak üzere, toplam 5 silahın kullanıldığını açıklayan Ardern, "Silah ruhsatlarının verilmesi ve bu silahların bulundurulmasından dolayı yaşanan olay üzerinde çalışmalar yapılırken şu anda silah yasalarımızın değişeceğini söyleyebilirim." dedi.

SİLAH RUHSATI SUÇ GEÇMİŞİ OLMAYAN 16 YAŞINDAN BÜYÜKLERE VERİLİYOR

Yeni Zelanda yasalarına göre silah ruhsatı, herhangi bir suç geçmişi olmayan, 16 yaşından büyük ve geçerli nedeni olanlara veriliyor.

"YARALALILARDAN 2'SİNİN DURUMU KRİTİK"

Terör saldırısının gerçekleştiği Christchurch kentine gidip Al Noor ve Linwood Camilerinde ve bölgede incelemelerde bulunacağını ifade eden Başbakan Ardern, hastanelerde 2'sinin durumu kritik, 40 yaralının bulunduğunu kaydetti.

"YENİ ZELANDA'DA VE AVUSTRALYA'DA TAKİP LİSTESİNDE DEĞİLLERDİ"

Bölgeye, istihbarat görevlilerinin de yer aldığı, ek güvenlik ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Ardern, "Gözaltına alınanlardan hiçbirinin Avustralya'da ve burada suç geçmişi bulunmuyor. Burada ve Avustralya'da takip listesinde değillerdi. Ülkemiz yastayken biz sorulara cevap arıyoruz." ifadelerini kullandı.