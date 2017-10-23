Yeni tecavüz skandalı! Ünlü yönetmen...

1992 yılında Bugsy filminin senaristi olarak Oscara aday olan ve bugün 72 yaşında olan Toback, 1980lerden bugüne birçok taciz ve tecavüzle suçlanıyor. Ünlü yönetmen suçlamaları redderek kendisine yöneltilen bu suçları işlemesinin biyolojik olarak imkânsız olduğunu iddia ediyor.

Şikayetçi kadınların büyük bir çoğunluğu hem yapımcı hem de senarist olan Tobackın çirkin taleplerini yerine getirdikleri takdirde kendilerini yıldız yapacağı vaadiyle kandırdığını söylüyor.



Tobackın temsilcisi tüm suçlamaları inkar ettiklerini açıkladı.



Los Angeles Timesda yer alan habere göre kadınlar cesurca ortaya çıkarak ünlü yapımcı ve yönetmenin kendilerini zorla otel odasına götürdüğünü ve taciz ettiğini iddia ediyor.