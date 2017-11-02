Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112998
ALTIN
156.655
DOLAR
3.8100
STERLİN
4.9933
EURO
4.4440
Zeytinin kahvesi üretildi!
Zeytinin kahvesi üretildi!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Tırnağınızda dikey çizgiler varsa dikkat!
banner468

Yeni savunma bakanı atandı

Adı cinsel taciz iddialarına karışan Michael Fallon'ın istifasıyla boşalan bakanlığa Gavin Williamson getirildi

Yeni savunma bakanı atandı

Adı cinsel taciz iddialarına karışan Michael Fallon'ın istifasıyla boşalan bakanlığa Gavin Williamson getirildi

02 Kasım 2017 Perşembe 19:05
Yeni savunma bakanı atandı
banner404

İNGİLTERE'DE Michael Fallon'un istifasıyla boşalan  Savunma Bakanlığına Gavin Williamson atandı.
 
İngiliz hükümetini sarsan cinsel taciz iddialarına adı karışan  Fallon'un yerine, Muhafazakar Parti'nin parlamento grup başkanvekili Williamson  tayin edildi.
Fallon, The Sun gazetesinin manşetine taşınan, kabinedeki 6 bakanın  isminin karıştığı cinsel taciz iddialarına ilişkin haberin ardından dün istifa  etmişti. Haberde, 15 yıl önce yaşanan olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte  ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiği  belirtilmişti.
 
Fallon, habere ilişkin yaptığı açıklamada, radyo sunucusu Julia  Hartley-Brewer'in dizlerine dokunduğunu ve bunun hemen ardından özür dilediğini  kaydetmişti.
 
Fallon istifa dilekçesinde, "Son günlerde, benim de daha önceden  yaptığım davranışlar da dahil olmak üzere bazı milletvekilleri hakkında birkaç  iddia öne sürüldü. Bunların birçoğu yanlış ancak geçmişte, temsil etmekten onur  duyduğum Silahlı Kuvvetlerde talep ettiğimiz yüksek standartların altına  düştüğümü kabul ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
 
May duruma el koydu
 
Başbakan Theresa May hafta başında cinsel taciz iddialarının gündemde  geniş yer bulmasının ardından parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı  John Bercow'a gönderdiği mektupta, milletvekillerinin davranışlarından endişe  duyan parlamento çalışanlarının şikayetlerini aktarabileceği bağımsız bir  platform kurmasını talep etmişti.
 
Cinsel taciz olaylarının artık daha fazla tolere edilmeyeceğinin  altını çizen May, ülkedeki diğer siyasi parti liderlerine yaptığı çağrıda da  cinsel tacizleri önleme hedefli mevcut uygulamaların sıkılaştırılmasına destek  istemişti.
 
İngiliz basını hafta sonunda, May hükümetinde görev yapan Uluslararası  Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Garnier'in sekreterine cinsel oyuncaklar  satın aldırttığını ve uygunsuz dil kullandığını yazmıştı. Hakkındaki iddiaların  doğru olduğunu açıklayan Garnier hakkında soruşturma başlatılmıştı.
 
Basın ayrıca, Galler'den sorumlu eski Devlet Bakanı Stephen Crabb'in  de 2013'te parlamentodaki bir iş için mülakata gelen genç bir kadına cinsel  içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Michael FallonGavin Williamson
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gece yarısı tuhaf sese uyandı, bahçede 4 metrelik timsah gördü!
Gece yarısı tuhaf sese uyandı, bahçede 4 metrelik timsah gördü!
Öğretmeninin boğazını kesip selfie çekti
Öğretmeninin boğazını kesip selfie çekti
Süpermarkete silahlı saldırı
Süpermarkete silahlı saldırı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim