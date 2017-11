Yeni savunma bakanı atandı

İNGİLTERE'DE Michael Fallon'un istifasıyla boşalan Savunma Bakanlığına Gavin Williamson atandı.



İngiliz hükümetini sarsan cinsel taciz iddialarına adı karışan Fallon'un yerine, Muhafazakar Parti'nin parlamento grup başkanvekili Williamson tayin edildi.

Fallon, The Sun gazetesinin manşetine taşınan, kabinedeki 6 bakanın isminin karıştığı cinsel taciz iddialarına ilişkin haberin ardından dün istifa etmişti. Haberde, 15 yıl önce yaşanan olayda Fallon'un, katıldığı bir yemekte ellerini defalarca bir kadın radyo sunucusunun dizlerine koyduğunu itiraf ettiği belirtilmişti.



Fallon, habere ilişkin yaptığı açıklamada, radyo sunucusu Julia Hartley-Brewer'in dizlerine dokunduğunu ve bunun hemen ardından özür dilediğini kaydetmişti.



Fallon istifa dilekçesinde, "Son günlerde, benim de daha önceden yaptığım davranışlar da dahil olmak üzere bazı milletvekilleri hakkında birkaç iddia öne sürüldü. Bunların birçoğu yanlış ancak geçmişte, temsil etmekten onur duyduğum Silahlı Kuvvetlerde talep ettiğimiz yüksek standartların altına düştüğümü kabul ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.



May duruma el koydu



Başbakan Theresa May hafta başında cinsel taciz iddialarının gündemde geniş yer bulmasının ardından parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow'a gönderdiği mektupta, milletvekillerinin davranışlarından endişe duyan parlamento çalışanlarının şikayetlerini aktarabileceği bağımsız bir platform kurmasını talep etmişti.



Cinsel taciz olaylarının artık daha fazla tolere edilmeyeceğinin altını çizen May, ülkedeki diğer siyasi parti liderlerine yaptığı çağrıda da cinsel tacizleri önleme hedefli mevcut uygulamaların sıkılaştırılmasına destek istemişti.



İngiliz basını hafta sonunda, May hükümetinde görev yapan Uluslararası Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Mark Garnier'in sekreterine cinsel oyuncaklar satın aldırttığını ve uygunsuz dil kullandığını yazmıştı. Hakkındaki iddiaların doğru olduğunu açıklayan Garnier hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Basın ayrıca, Galler'den sorumlu eski Devlet Bakanı Stephen Crabb'in de 2013'te parlamentodaki bir iş için mülakata gelen genç bir kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürmüştü.