Yeni motosikleti ölüm getirdi

Hindistan’da bir kişi, yeni aldığı motosikletini test etmek için harekete geçti

HİNDİSTAN'DA bir kişi, yeni aldığı motosikletini test etmek için harekete geçti. Başına geleceklerden habersiz olan şahıs, arkadaşını da arkasına alarak yola çıktı. Kaza "geliyorum" dedi. Kontrolden çıkan kamyon motosikletlilere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç adam hayatını kaybederken, arkadaki ise ölümden kıl payı kurtuldu.