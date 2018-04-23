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Yeni kriz kapıda! Erdoğan "Gideceğim" dedi, Almanya'dan izin çıkmadı

Erdoğan seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına bir konuşma yapacağını açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi

Yeni kriz kapıda! Erdoğan "Gideceğim" dedi, Almanya'dan izin çıkmadı

Erdoğan seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına bir konuşma yapacağını açıklamıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi

23 Nisan 2018 Pazartesi 11:05
Yeni kriz kapıda! Erdoğan "Gideceğim" dedi, Almanya'dan izin çıkmadı
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 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçimler öncesinde Avrupa'da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Bu hafta Hollanda ve Avusturya'dan da benzer açıklamalar gelmişti.

"BU KARAR HERKES İÇİN GEÇERLİ"

 DW Türkçe'nin haberine göre, Kanada'nın Toronto kentinde G7 dışişleri bakanları toplantısına katılan Bakan Maas, gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maas, "Bizim bu konudaki tavrımız net. Yabancı bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, Almanya'da seçim kampanyası yürütülmeyecek" şeklinde konuştu. Maas, "Bu hangi ülkeden geldiklerinden bağımsız olarak herkes için geçerli" dedi.

 Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmaların tekrarlanmamasını dilediğini vurgulayan Maas, "yaşanan bu tartışmanın her iki tarafa da faydası olmadığını" belirtti.

ERDOĞAN "GİDECEĞİM" DEMİŞTİ

Erdoğan: Avrupa'da Türk vatandaşlarına sesleneceğim

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü NTV televizyonunda yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle şu anda yurt dışındaki hazırlığımız tamam. Şöyle 10-11 bin kişilik bir kapalı spor salonunda, şu anda ülkeyi açıklamayacağım, orada uluslararası kuruluşun inşallah toplantısında bulunacağım ve orada Türk vatandaşlarıma sesleneceğim. Ve büyük ihtimalle de Avrupa'yı orada toparlayacağız, orada da inşallah bu konuşmamızı yapacağız" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'de 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu öncesinde, Türk bakanların Almanya'da katılacakları seçim etkinlikleri yerel yönetimlerin kararı ile iptal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iptal kararlarını "Nazi uygulamalarına" benzetmesi, Almanya'da tepkiyle karşılanmış ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginlik yaşanmıştı.

Bunun üzerine geçen yıl Haziran ayının sonunda Alman hükümeti, Avrupa Birliği dışında bir ülkede yapılacak seçimlerden üç ay önceki dönemde, yabancı siyasetçilerin Almanya'da seçim kampanyası yürütmesini yasaklayan bir yasal düzenleme yapmıştı.

MAAS İLE ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİ

Öte yandan, Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Türk mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile New York'ta planlanan görüşmesinde de Almanya'da yabancı siyasilerin seçim kampanyası yürütmesi yasağı konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkîdaşı Maas, New York'ta 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısına katılacak. Çavuşoğlu ve Maas'ın bu toplantı sırasında, ikili görüşme için ilk kez bir araya gelmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanKrizAvrupaAlmanya
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