Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar!

SABAHIN erken saatlerinde yoldan geçen Dheeraj Rathore, çöp kutusundan ağlama sesi geldiğini fark etti. İçine baktığında ise çöp poşetine konulmuş, karıncaların istilasına uğramış, aşırı derecede kilo kaybı olan bir bebek gördü.

Rathore, hemen iki arkadaşından yardım istedi ve hep beraber çocuğun vücudunu temizlediler. Bebeği temiz bir kumaşa sardılar ve en yakın hastaneye gittiler. Polis bebeğin ebeveynleri tarafından sırf erkek olmadığı için terk edildiğini düşünüyor. Hastane yetkilileri ise talihsiz bebeğin durumunun ciddi olduğunu belirtti. Bebek yalnızca 1.5 kilo kalmıştı. Ayrıca hastaneye götürüldüğünde vücudunun birçok yerinde fiziksel şiddetten ötürü oluşabilecek kızarıklıklar ve lekeler vardı. Polis olayı ve aileyi araştırmaya başladı.

Erkek çocukların, kız çocuklara tercih edilmesi durumu Hindistan'da çok sık karşılaşılıyor. Bazı eyaletlerde her 1000 erkek çocuğa karşın, 800'den daha az kız çocuk dünyaya geliyor. Bunun birçok sebebi var. Mesela kız çocuklar ailelerini terk ediyorlar veya özellikle evlilik sonrasında aileleriyle ilgilenebilecek kadar yakında olamayabiliyorlar. Ayrıca çeyiz de aile için büyük bir masraf olabiliyor. Aile işlerinde ve mülk paylaşımında potansiyel mirasçı olarak erkekler görülüyor. Ama cinsiyet eşitliği için devam eden çalışmalar bu bakış açısını değiştirmeye çalışıyor.