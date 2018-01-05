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Yeni başlayan moda ‘Bu da mı oldu? dedirtti! Penis beyazlatıyorlar!

Tayland'da son günlerde başlayan bir moda tüm dünyanın gözünü şaşkınlıkla bu ülkeye çevirmesine yol açtı. Ülkede büyük tartışmalara yol çan bu moda ne? Güzellik endüstrisinin bir sonraki ilgi alanı acaba ne olacak? sorusunun da sorulmasına neden oldu! İşte Tayland'daki garip moda akımı ile ilgili merak edilenler...

Yeni başlayan moda ‘Bu da mı oldu? dedirtti! Penis beyazlatıyorlar!

Tayland'da son günlerde başlayan bir moda tüm dünyanın gözünü şaşkınlıkla bu ülkeye çevirmesine yol açtı. Ülkede büyük tartışmalara yol çan bu moda ne? Güzellik endüstrisinin bir sonraki ilgi alanı acaba ne olacak? sorusunun da sorulmasına neden oldu! İşte Tayland'daki garip moda akımı ile ilgili merak edilenler...

05 Ocak 2018 Cuma 18:23
Yeni başlayan moda ‘Bu da mı oldu? dedirtti! Penis beyazlatıyorlar!
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TAYLAND'DAKİ penis beyazlatma işlemi tüm dünyanın tuhaf bulduğu ancak ilgisini de gizleyemediği bir hal almış durumda. İşte penis beyazlatma ile ilgili Tayland’daki gelişmeler.

Deri beyazlatma, koyu derinin sıklıkla güneş ışığı altında çalışmayla, dolayısıyla yoksullukla ilişkilendirildiği Asya ülkelerinde yeni bir şey değil. Ancak, bir kliniğin penis beyazlatma işlemini çektiği video internette paylaşılınca viral oldu. İşlemi yaptıran bir kişi BBC Tayland Servisi’ne yaptığı açıklamada “Mayo giyerken kendime fazla güvenmek istedim” dedi.

30 yaşındaki hasta, ilk seansının iki ay önce yapıldığını ve renkte kesin bir değişim gözlemlediğini söyledi.
NEDEN YAPILIYOR?

Tedaviyi yapan kliniğin Facebook’a koyduğu ve iki günde 19 binden fazla kez paylaşılan videoda derideki melanini yıkmak için lazer kullanıldığı anlatılıyor. Videoda tedavinin yapıldığı odadan, tedavi öncesinden ve sonrasından fotoğraflar yer alıyor.

Yorumlarda bazıları şaşkınlığını ifade edip “Ne için?” diye sorarken “El feneri olarak kullanılabilir. Bırakın ışıldasın!” diyen de var. Penis beyazlatma tedavisini yapan Lelux Hastanesi’nin Pazarlama Müdürü Popol Tansakul, vajina beyazlatma hizmetini de 4 ay önce başlattıklarını belirtti.

Popol Tansakul, “Hastalar penis beyazlatmayı da sormaya başladı. Bir ay sonra bunu da yapmaya başladık” dedi. Tansakul 5 seansta yapılan tedavinin ücretinin ise 650 ABD Doları (yaklaşık 2 bin 500 Türk Lirası) olduğunu söyledi. Tansakul, klinik vajina ve penis beyaztlatma işlemi için ayda 25 ila 30 hastanın geldiğini söylüyor. Bazı hastalarının ise Myanmar, Kamboçya ve Hong Kong gibi çevre ülkelerden geldiğini ifade ediyorlar.

Popol, “İşlem, cinsel organlarına çok iyi bakan eşcinsel erkekler ve travestiler arasında popüler. Her yanları iyi gözüksün istiyorlar” dedi.

PENİS BEYAZLATMAK GEREKSİZ BİR OPERASYON!

Tayland Halk Sağlığı Bakanlığı ise, penis beyazlatmaya gösterilen bu ani ilgi üzerine harekete geçti. Bakanlık, ağrı, enfeksiyon, yara izi ve hatta üreme sistemi ve cinsel hayat üzerindeki olası yan etkiler konusunda bir uyarı yayımladı.

Uyarıda “Lazerle penis beyazlatmak gereksiz bir işlem, para israfı ve yararından çok zararı olabilecek bir şey” denildi. Deri beyazlatmak son yıllarda Güneydoğu Asya ülkelerinde çok ilgi gören bir işlem. Lelux Hastanesi hastalarının yüzde 50’sinden fazlasının bu tedaviler için kendilerine geldiğini söylüyor. Bunun nedeninin büyük ölçüde, açık renk bir deriye sahip olmanın tarlalarda çalışmamış olmak, dolayısıyla işçi sınıfına mensup olmamak gibi görüldüğü geleneksel anlayışın bir sonucu olduğu söyleniyor.

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TaylandFacebookPENİSBeyazlatmaPenis Beyazlatma
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