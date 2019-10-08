Yeni açıklama! Dün tehdit ettiği Türkiye'ye bugün övgüler dizdi

DÜN akşam sosyal medya hesabından Türkiye'ye yönelik "Türkiye limitini aşarsa ekonomisini yok ederim" şeklinde bir ifade kullanan ABD Başkanı Donald Trump, bugünkü açıklamasında Türkiye'nin ABD'nin en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çekerek Türkiye'yle ilgili övgü dolu sözler söyledi.Twitter'dan açıklama yapan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD'yi ziyaret edeceğini söyleyerek burada bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Türkiye'nin ABD'nin çok önemli bir ortağı olduğunu belirten Trump, Türkiye'nin İdlib'de pek çok insanın hayatının kurtarılmasında büyük rol oynadığını söyledi.Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatan Trump, "Türkiye ABD'nin önemli bir ticaret ortağı ve NATO müttefikidir. İdlib'de pek çok insanın hayatını kurtarmamıza yardım eden bir anlaşma yaptı bizimle. Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde planladığı olası operasyona ilişkin Twitter'dan Türkiye'yi tehdit etmiş, Türkiye'nin sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulayacağını açıklamıştı.