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Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı

Yemen'nin Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı belirtildi

DÜNYA 01.09.2019, 10:59 01.09.2019, 11:00 Enes Subaşı
Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü 100 yaralı
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Husi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, "Koalisyon yeni hicri yılı Zamar'da mahkumları hedef alan korkunç bir  katliamla başlattı. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 100 kişi  yaralandı." ifadelerini kullandı.
Husilere bağlı Mahkum İşleri Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir  el-Murtada ise Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının Zamar  kentinde Husilerin kontrolündeki hapishaneyi hedef aldığını belirterek, kurtarma  ekiplerinin saldırıların yoğunluğu nedeniyle bölgeye ulaşamadığını kaydetti.
 
Görgü tanıkları, saldırılarda yaralananların birçoğunun Husilere ait  araç ve ambulanslarla hastanelere taşındığını ancak hapishanede alıkonulanlardan  bir kısmının ise hala binanın altında mahsur olduğu bilgisini verdi.
 
Husiler, olayla ilgili Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini  (BAE) suçlayarak, uluslararası ve yerel kuruluşları olayı yakından takip etmeye  çağırdı.
 
Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin perşembe günü geçici başkent Aden ile  Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların  sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.
 
Söz konusu gelişmelere ilişkin saldırıyı doğrulayan BAE tarafından  yapılan açıklamada, Aden Havalimanındaki Arap koalisyon güçlerine karşı  düzenlenen terör saldırısına cevap olarak ülkenin güneyinde silahlı terörist  gruba saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime  darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin  denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki  çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise  Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

#Yemen #hapishane #Saldırı
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