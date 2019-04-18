Yemek için 2 yaşındaki çocuğunu rehin bıraktı

DAİLY Mail’in haberine göre, lokantada bir kesme erişte yiyen bir adam, 6 yuanlık (yaklaşık 5 TL) hesap gelince parasının yetmediğini görünce 2 yaşındaki kızını rehin bırakıp ertesi gün geleceğini söyledi ve lokantadan çıktı. Kız çocuğu, babasıyla birlikte çıkmaya çalışınca adam kızını lokantaya geriye getirdi. Çocuk ağlamaya başladı. Lokanta sahibi, çalışanlarının çocuğu mutfağa götürerek ona süt verdiğini, ardından polis çağırdığını anlattı. Birkaç saat sonra dönen baba, çocuğunu bulamayınca, polisi çağırdığı için lokanta sahibine bağırmaya başladı. Kızından vazgeçme gibi bir niyeti olmadığını, sadece nakit para bulmaya gittiğini söyleyen adam, elektrik motorunun aküsü bittiği için arayışın uzun sürdüğünü anlattı.