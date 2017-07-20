Yemeğe yatırım!

YÜKSEK ücretli kontratların dışında reklamlardan kazandığı servetini akıllı şekilde değerlendiren Cristiano Ronaldo son hamlesini de 'restoran'a yaptı. Sneijder'e rakip oldu Portekizli yıldız, İbiza'daki Zela isimli mekana ortak oldu. Bu hamleyle mekanın ortak sayısı 4'e yükseldi. Zela'nın diğer ortakları Rafael Nadal, Enrique Iglesias ve Pau Gasol. Ronaldo, bir süre önce İbiza'da Xaxa isimli mekan açan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau'ya da rakip oldu.