Yemeğe davet ettiği kadına saatlerce işkence yaptı!

İNTERNETTEN tanıştığı kadını, bir pansiyonda akşam yemeğine davet eden Anatoliy Ezhkov, alkol içirdiği 41 yaşındaki hemşireye akılalmaz işkencelerde bulundu.

Rusya'da 'Hannibal Lecter' adıyla anılan 'Canavar' Anatoliy Ezhkov, alkolün etkisiyle kendinden geçen kadının kulaklarını, burnunu ve parmak uçlarını ısırarak kopardı... Korkunç çile yaklaşık 4 saat boyunca devam etti.

Ezhkov sadece bununla da kalmayarak, talihsiz kadının omurgasını da parçaladı. Kadın yaşadığı dayanaılmaz acıyla birlikte çığlık atarak canını kurtarmayı başarırken, apar topar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan Ezhkov'un olayın ardından polisler tarafından yakalandığı, mahkemeye çıkarıldıktan sonra da kefaletle serbet bırakıldığı belirtildi.

