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Yatılı okula silahlı saldırı! 7 kişi öldü

Kenya'nın Turkana eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce bir yatılı okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6'sı öğrenci, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

Yatılı okula silahlı saldırı! 7 kişi öldü

Kenya'nın Turkana eyaletinde kimliği belirsiz kişilerce bir yatılı okula gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6'sı öğrenci, 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

14 Ekim 2017 Cumartesi 14:04
Yatılı okula silahlı saldırı! 7 kişi öldü
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ULUSAL basındaki habere göre, Turkana Eyaleti Polis Müdürü Seif  Matata, ülkenin Güney Sudan sınırına yakın Lokichogio kasabasındaki Lokichogio  Yatılı Lisesine kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini, 6'sı  öğrenci biri güvenlik görevlisi 7 kişinin öldüğünü söyledi.

Matata, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda öğrencinin  de yaralandığını belirtti.

Polis Müdürü Matata, saldırının arkasında, bir süre önce disiplin  cezası alan Güney Sudan uyruklu bir öğrencinin olabileceği ihtimali üzerinde  durulduğunu dile getirdi.

Görgü tanıkları ise söz konusu Güney Sudanlı öğrencinin disipilin  cezası aldığı için okuldan ayrıldığını, bir süre önce okula geri geldiğini ve  öğretmenlerle öğrencileri "okulu yakmakla" tehdit ettiğini ileri sürdü.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir ay önce meydana gelen başka bir  olayda da "Moi Girls School" adlı yatılı lisede bir kız öğrencinin başlattığı  yangında 9 kişi yaşamını yitirmişti.

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KenyaTurkanaLokichogio
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