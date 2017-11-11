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Yatakta kendisini tatmin edemeyen müşterisinin kafasına sıktı!

Eskort kadın, evine gittiği müşterisinin kafasına iki el ateş etti sonra da adamın kredi kartıyla 12 bin dolar harcadı. Kadının savunması pes dedirtti: Beni yatakta tatmin etmediği için kızdım

Yatakta kendisini tatmin edemeyen müşterisinin kafasına sıktı!

Eskort kadın, evine gittiği müşterisinin kafasına iki el ateş etti sonra da adamın kredi kartıyla 12 bin dolar harcadı. Kadının savunması pes dedirtti: Beni yatakta tatmin etmediği için kızdım

11 Kasım 2017 Cumartesi 20:43
Yatakta kendisini tatmin edemeyen müşterisinin kafasına sıktı!
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ABD'de eskort kadın birlikte olduğu müşterisini hem yaraladı hem de kredi kartını çaldı.

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA ADAMIN KAFASINA ATEŞ ETTİ

Washington'da 21 yaşındaki eskort Marissa Wallen, 34 Ekim'de gece klubünde eğlendikten sonra 36 yaşındaki müşterisinin evine gitti. Cinsel ilişki sırasında müşterisinin kafasına iki el ateş etti sonra da adamın cüzdanını çalıp kradi kartı ile 10 bin dolar harcadı. arkadaşının hesabına yatırıp kaçtı.

POLİS, ADAMI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

36 yaşındaki adam üç gün işe gitmeyince kendisine ulaşamayan patronu polise haber verdi.  Polis, kapıyı kırarak evine girdiği adamı kafasında kurumuş kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hasataney kabul edilen adamın çekilen kafa röntgenin iki mermi tespit edildi.

"YATAKTA BENİ TATMİN EDEMEDİ"

Polis, eskort Marissa'yı yakaladı. Marissa çıkarıldığı mahkemede kendini şöyle savundu: Yatakta beni tatmin edemedi, ona kızdığım için vurdum.

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