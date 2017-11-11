Yatakta kendisini tatmin edemeyen müşterisinin kafasına sıktı!

ABD'de eskort kadın birlikte olduğu müşterisini hem yaraladı hem de kredi kartını çaldı.
CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA ADAMIN KAFASINA ATEŞ ETTİ
Washington'da 21 yaşındaki eskort Marissa Wallen, 34 Ekim'de gece klubünde eğlendikten sonra 36 yaşındaki müşterisinin evine gitti. Cinsel ilişki sırasında müşterisinin kafasına iki el ateş etti sonra da adamın cüzdanını çalıp kradi kartı ile 10 bin dolar harcadı. arkadaşının hesabına yatırıp kaçtı.
POLİS, ADAMI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU
36 yaşındaki adam üç gün işe gitmeyince kendisine ulaşamayan patronu polise haber verdi. Polis, kapıyı kırarak evine girdiği adamı kafasında kurumuş kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hasataney kabul edilen adamın çekilen kafa röntgenin iki mermi tespit edildi.
"YATAKTA BENİ TATMİN EDEMEDİ"
Polis, eskort Marissa'yı yakaladı. Marissa çıkarıldığı mahkemede kendini şöyle savundu: Yatakta beni tatmin edemedi, ona kızdığım için vurdum.
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