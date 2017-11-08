Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112805
ALTIN
159.022
DOLAR
3.8686
STERLİN
5.0885
EURO
4.4878
Sürücünün baş belası buğudan kurtulmanın efsane yolu!
Buğudan kurtulmanın efsane yolu!
8 Kasım 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
8 Kasım Günlük Burç Yorumu
8 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
8 Kasım 2017 Antalya -...
banner468

Yatak odasında basıldı, fotoğraftaki ince detay ihaneti kanıtladı

Askerdeki kocasını aldatan ABD'li kadın, yatak odasında basıldı. Yatağın altına sakladığı siyahi sevgilisinin eli, fotoğraf karesine girince de ihaneti ortaya çıktı

Yatak odasında basıldı, fotoğraftaki ince detay ihaneti kanıtladı

Askerdeki kocasını aldatan ABD'li kadın, yatak odasında basıldı. Yatağın altına sakladığı siyahi sevgilisinin eli, fotoğraf karesine girince de ihaneti ortaya çıktı

08 Kasım 2017 Çarşamba 11:29
Yatak odasında basıldı, fotoğraftaki ince detay ihaneti kanıtladı
banner404

ARKADAŞINDAN EVE GİTMESİNİ RİCA ETTİ

Afganistan'da görev yapan  ABD'li deniz piyadesi, eşinin kendisini aldattığından şüphelenip, arkadaşından evine gitmesini rica etti. Askerin arkadaşı, rica üzerine eve gitti ve kapıyı açıp doğrudan yatak odasına girdi.

DIŞARDA KALAN EL GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Askerdeki kocasını siyahi gençle aldatan kadın, kocasının arkadaşı gelince yasak aşkını yatağın altına gizledi. Kocasının arkadaşı, içeri girer girmez odanın fotoğrafını çekip, arkadaşına gönderdi. Kendisine gönderilen fotoğrafı inceleyen asker yatağın altından uzanan erkek elini fark etti ve aldatıldığını anladı. Aldatıldığını öğrenir öğrenmez de karısına boşanma davası açtı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
yatak odasında basıldı fotoğraftaki ince detay ihaneti kanıtladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğu ölürken sarhoş yatan babaya dava
Çocuğu ölürken sarhoş yatan babaya dava
Güzel kadını görünce aklı giden yönetmen, maçı unuttu
Güzel kadını görünce aklı giden yönetmen, maçı unuttu
Evlilik dışı ilişkiler yasaklandı! Sevgililere yıl sonuna kadar mühlet!
Evlilik dışı ilişkiler yasaklandı! Sevgililere yıl sonuna kadar mühlet!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim