Yatak odasında basıldı, fotoğraftaki ince detay ihaneti kanıtladı

ARKADAŞINDAN EVE GİTMESİNİ RİCA ETTİ

Afganistan'da görev yapan ABD'li deniz piyadesi, eşinin kendisini aldattığından şüphelenip, arkadaşından evine gitmesini rica etti. Askerin arkadaşı, rica üzerine eve gitti ve kapıyı açıp doğrudan yatak odasına girdi.

DIŞARDA KALAN EL GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Askerdeki kocasını siyahi gençle aldatan kadın, kocasının arkadaşı gelince yasak aşkını yatağın altına gizledi. Kocasının arkadaşı, içeri girer girmez odanın fotoğrafını çekip, arkadaşına gönderdi. Kendisine gönderilen fotoğrafı inceleyen asker yatağın altından uzanan erkek elini fark etti ve aldatıldığını anladı. Aldatıldığını öğrenir öğrenmez de karısına boşanma davası açtı.