Yaşar Üniversitesi’nden dört yeni program

DİJİTAL dünyanın meslekleri arasında gösterilen Yönetim Bilişim Sistemleri’nden mezun olacak öğrenciler, iş hayatında bilişim teknolojilerini etkin kullanabilecekleri gibi yazılım geliştirme mantığına da hakim olabilecek. Mühendislik fakültesi ile işletme fakültesinde yer alan ortak derslerle eğitim alacak olan gençler böylece kendilerini hem sosyal, hem de fen bilimleri alanlarında geliştirebilecek.Dünyada olduğu kadar ülkemizde de hızla gelişen bir meslek alanı olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı ile Türk ve dünya mutfak kültürüyle yakından tanışacak olan öğrenciler, ulusal veya uluslararası konaklama işletmelerinin, restoranların, turistik yolcu gemilerinin mutfak ekibinde veya işletme bölümünde, ayrıca gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde ve akademik kurumlarda istihdam edilebilecek.

YENİ MEDYA VE GAZETECİLİK

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü ile geleneksel gazetecilik, halkla ilişkiler ve görsel tasarım derslerinin yanı sıra bilgisayar bilimlerinde okutulan yazılım ve uygulama geliştirme felsefesine hakim olacak gençler, yeni medya düzenlemeleri, sosyal psikoloji, siyaset bilimi gibi konularda da bilgi sahibi olacak. Bu bölümden mezun olacak öğrenciler ise gazeteci, sosyal medya uzmanı, dijital ajans yöneticisi, mobil pazarlamacı, e-devlet hizmetleri uzmanı, mobil ve elektronik öğrenme süreçlerinde içerik sağlayıcısı ve dijital strateji uzmanı olarak çalışabilecek.

Mimari Restorasyon Programı’ndan mezun olacak öğrenciler de zengin mimari ve kültürel varlıklara sahip ülkemizde, bu alanda yapılacak çalışmalarda görev alan restoratör, arkeolog, sanat tarihçi, mimar ve inşaat mühendisleri gibi meslek mensuplarıyla birlikte çalışabilecek.

BU BÖLÜMLERİ BİTİRENLERİN İSTİHDAM SORUNU YOK

Yeni bölüm ve programların gençlere istihdam imkanı sunduğunu belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, şöyle dedi:



“Üniversitemiz, özellikle istihdam konusunda büyük taleplerin olacağı geleceğin mesleklerine yönelik bölüm ve programları açma konusuna büyük bir önem veriyor. Bu bağlamda Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde ilk defa öğrenci alacağımız Yönetim Bilişim Sistemleri ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları programları, çok farklı kariyer olanakları sağlayacak potansiyele sahip. Benzer şekilde Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümümüz de dijital dünyanın vazgeçilmez insan gücünü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2 yıllık ön lisans programımız olan Mimari Restorasyon ise bu konuda özellikle ülkemizin ihtiyacı olan restoratörleri üstün niteliklere sahip olarak mezun edecektir.”