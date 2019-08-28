Yasak aşk yaşayan Suudi kadın üzerinden Türkiye'ye kirli tezgah

Ancak Türk polisi güvenlik kameralarında yaptığı incelemeler sonucunda, eşiyle İstanbul'a gelen Suudi kadının Suriyeli sevgilisiyle kaçtığı tespit etti.Genç kadının 27 yaşındaki Suriye vatandaşı bir şahısla isteyerek kaçtığı, İstanbul'dan Bursa'ya geçerek bir adreste gizlendiği ortaya çıktı.Konuyla ilgili ilginç detayları ise bugün Habertürk yazarı Fatih Altaylı köşesinde okurları ile paylaştı.Suudi kadın ve Suriyeli sevgilisinin yasak aşkının Arapların çöpçatan uygulaması olan "Yallah"ta başladığını belirten Altaylı şu ifadeleri kullandı;

"Ortada bir kaçırılma değil, iletişim çağının ve sosyal medyanın galibiyeti vardır. Bir Suudi, bir Suriyeli ve Yallah..."

İşte Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü;

- Suudi yalanı MOBESE ile çöktü

Belki duydunuz belki duymadınız bilmiyorum. Ama Suudi Arabistan medyasında Türkiye bir süredir yine hedefte. Kocası ve çocukları ile Türkiye’ye “tatile” gelen bir Suudi kadın aniden sırra kadem basmış. Kaldığı otelden çıkmış ve bir daha kendisini gören olmamış.

Suudi medyası kadının Türkiye’de kaçırıldığını iddia ediyor günlerdir ve Türkiye’nin özellikle de Suudi vatandaşları için güvenli bir ülke olmadığının kanıtlandığını söylüyor.Veliaht Prens Salman’ın da bu durumu fişteklediğini tabii ki herkes biliyor. Bu iddiaların Suudi Arabistan’da giderek daha yüksek sesli bir biçimde dile getirilmeye başlaması ve hatta tüm Arap ülkelerinde alıcı bulmaya başlaması üzerine, İstanbul Emniyeti kapsamlı bir araştırma ve soruşturma başlattı. Binlerce MOBESE kamerası incelendi. Suudi kadının otelden çıktıktan sonraki her adımı kameralardan takip edildi, kiminle buluştuğu, hangi araca bindiği, o aracın nereye gittiği adım adım belirlendi ve önce aracın sahibi, sonra da “Kaçak kadın” bulundu. Kocasına teslim edildi. İstanbul Emniyeti de Arap medyasının temsilcilerini toplayarak bu süreci aktardı. Suudilerin yalancılığı ortaya çıktı. Ama tabii akıllanmadılar ve Suudi Büyükelçisi “Vatandaşımızı biz bulduk” diye bir açıklama yaptı. Bu olayın resmi kısmı. Gelin ben de size bunun resmi olmayan ama bilinen kısmını anlatayım.

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Bir Suudi, bir Suriyeli ve Yallah

İstanbul’da sırra kadem basan ve sonra bulunan Suudi kadın, aslında İstanbul’a bilinçli bir şekilde ortadan kaybolmak maksadıyla gelmiştir. Çünkü Arap aleminin “Tinder”ı yani “Arkada bulma aplikasyonu” olan “Yallah” üzerinden bir “Arkadaş” edinmiştir. İstanbul’da yaşayan Suriyeli bir adam. Yallah üzerinden tanışan ve arkadaşlıklarını ilerleten Suudi kadın ile Suriyeli adam, birlikte kaçma planları yaparlar. Ancak bunun için kadının İstanbul’a gelmesi lazımdır. Suudi kadın, kocasını İstanbul’da ailece bir tatile ikna eder ve gelirler. Bir otele yerleşirler. Kadın burada Suriyeli “Aşığı” ile konuşur ve kaçış planı organize ederler. Ve kadın bir gündüz vakti otelden çıkar, yürüyerek uzaklaşır ve kararlaştırdıkları yerde Suriyeli adamla buluşur. Bir taksiye binerler ve kaybolurlar. Ancak kocanın ve Suudi medyasının “Kaçırıldı” iddiası üzerine hemen polis devreye girer. Önce kadının otelden çıkışı ve uzaklaşışı tespit edilir. Sonra çiftin buluşmaları görüntülenir. Kaçırma değil, samimi bir buluşma vardır görüntülerde.

Ardından kaçak çiftin birlikte bindiği taksi tespit edilir. Taksici bulunur ve sorguya alınır. Sorgusunda “Hiç öyle zorla kaçırılma durumu falan yoktu. Gayet keyifli görünüyorlardı. Ne konuştuklarını bilmiyorum ama neşeli bir sohbet içindeydiler” der taksici. Kısa süre sonra Suriyeli adam yakalanır. Adamın yakalanması üzerine kadın da kendi isteği ile polise gelir. Ortada bir kaçırılma değil, iletişim çağının ve sosyal medyanın galibiyeti vardır. Bir Suudi, bir Suriyeli ve Yallah...