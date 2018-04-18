Yaş farkı 53! Oğlunun cenazesinde tanıştığı genç ile evlendi

ABD'nin Tennessee eyaletinde yaşayan 6 torun sahibi 72 yaşındaki Almeda Errell, oğlunun cenaze töreninde tanıştığı ve kendinden tam 53 yaş küçüğü Gary Hardwick ile evlendi.
AŞKLARINA KİMSEYİ İNANDIRAMIYORLAR
19 yaşındaki Gary, eşinin en küçük torunundan bile 3 yaş küçük. Torunlarına ve çocuklarına aşkını kanıtlayamayan Almeda, paylaşımları ile sosyal medyada 49 bin kişi tarafından ilgi ile izleniyor.
Çift, takipçileri için üzerlerinde fotoğrafları olan kupa ve kalem satışına başlıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.