Yarışın sonunda bacakları bu hale geldi

FRANSA Bisiklet Turu'nda 16. etap Sunweb takımından Michael Matthews'ın galibiyetiyle sona ererken, Pawel Poljanski'nin etap sonunda bacaklarının fotoğrafı sosyal medyayı salladı.
Gazeteci Pawel Gadzala, twitter hesabından 16. etap sonunda Polonyalı sporcunun fotoğrafını paylaştı. Rüzgarlı ve yüksek tempoyla geçen etap sonunda Poljanski'nin damarlarının genleştiği görülüyor.
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